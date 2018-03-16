ЦБ может снизить ключевую ставку 23 марта

Департамент денежно-кредитной политики Банка России рекомендует регулятору снизить ключевую ставку на заседании совета директоров ЦБ 23 марта, со ссылкой на руководителя подразделения Игоря Дмитриева пишет РИА Новости.

«Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров. Настрой рынка на снижение ставки»,— отметил Дмитриев.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%. На заседании 9 февраля регулятор снизил её с 7,75% годовых. Кроме того, тогда Банк России заявил о возможности перехода от умеренно жёсткой к нейтральной кредитной политике.

До этого на заседании в декабре 2017 года регулятор понизил ставку сразу на 0,5 п. п., хотя рынок ожидал шага в 0,25 п. п. В начале февраля Эльвира Набиуллина говорила журналистам, что в связи с ослаблением девальвационных рисков ЦБ «чуть быстрее» продолжит переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. В то же время она не исключила паузы в снижении ставки.

ЦБ ставит целью постепенное — в течение одного-двух лет — доведение ставки до равновесного уровня в 6-7% при инфляции около 4%.