ЦБ снизил ключевую ставку до 7,75%

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

До снижения консенсус-прогноз Reuters, указывал на снижение ключевой ставки на 0,25 п. п. — до 8%. К такому выводу пришли все 22 экономиcта, опрошенных агентством. Аналогичного решения ожидали эксперты Sberbank CIB.

«Мы ожидаем, что банк понизит ключевую ставку на 25 б. п. до 8% и сохранит умеренно жёсткие формулировки. Банк ждет "устойчивого и стабильного" снижения инфляционных ожиданий. Регулятор не считает нынешнее отклонение от таргетируемого уровня инфляции ни существенным, ни устойчивым», — писал аналитик Sberbank CIB Николай Минко.

В то же время специалисты VTB Capital в аналитическом обзоре от 12 декабря указывали, что на декабрьском заседании ставка будет снижена до 8%, а к началу III квартала 2018 года — до 7%.

«Судя по всему, ЦБ не видит необходимости в дополнительном стимулировании экономики путём более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики», — говорилось в документе.

Снижение станет шестым с начала 2017 года: в апреле снижение составило 0,5 п.п., в марте — 0,25 п.п., в июне — 0,25 п.п., в сентябре — 0,5 п.п. и ещё 0,25 п.п. в октябре.

В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор планирует снижать ключевую ставку постепенно, чтобы не создавать давления на экономический рост.

«Более быстрое изменение ключевой ставки привело бы к рискам ускорения инфляции вместо её стабилизации, на наш взгляд, и могло бы потребовать даже разворота денежно-кредитной политики, что, на наш взгляд, абсолютно неприемлемо, и подорвало бы, нивелировало бы те плюсы стабильности, которые мы уже получаем сейчас», — отметила глава ЦБ.

По данным Росстата на 11 декабря, инфляция в России с начала года составила 2,3%. Целевой ориентир ЦБ по инфляции составлял 4% к концу года, однако позднее прогноз был понижен. В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что к концу 2017 года инфляция может составить 2,5-2,7%.