ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 7,5%, сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,50% годовых», — заявили в ЦБ.

В Центробанке уточнили, что годовая инфляция остаётся на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются.

«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остаётся неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», — говорится в сообщении регулятора.

В январе инфляция в России обновила исторический минимум, опустившись до 2,2% в годовом выражении, обогнав прогнозы Минэкономразвития и ЦБ. Это убедительный повод снизить ставку, причём в случае приближения инфляции к 2% — сразу на 0,5 п. п., указывали аналитики «Сбербанк CIB». Снижению способствовали и внешние условия: Минфин США при обсуждении антироссийских санкций высказался против запрета на инвестиции в российские суверенные облигации.

На прошлом заседании в декабре регулятор снизил ставку сразу на 0,5 п. п., хотя рынок ожидал шага в 0,25 п. п. В начале февраля Эльвира Набиуллина говорила журналистам, что в связи с ослаблением девальвационных рисков ЦБ «чуть быстрее» продолжит переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. В то же время она не исключила паузы в снижении ставки.

ЦБ ставит целью постепенное — в течение одного-двух лет — доведение ставки до равновесного уровня в 6-7% при инфляции около 4%.