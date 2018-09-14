ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%, сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых», — говорится в заявлении ЦБ.

Примечательно, что в сторону повышения ключевую ставку ЦБ пересматривает впервые с декабря 2014 года.

Текущая ставка в 7,25% была установлена ЦБ России в марте 2018 года. До этого Банк России последовательно понижал ключевую ставку с 8,5% в сентябре 2017 года до 7,75% и 7,5% в декабре 2017 и феврале 2018 года.