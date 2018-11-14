ЦБ отозвал лицензию у «Уральского межрегионального банка»

Центральный банк России отозвал лицензию у «УМ-Банка», сообщается на сайте регулятора.

Согласно приказу ЦБ, разрешение на деятельность прекращено из-за «неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ».

За последний год Центробанк дважды вводил ограничения для «УМ-Банка» на привлечение денежных средств физических лиц, однако компания продолжала нарушать правила. Руководство уличили в осуществлении сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. ЦБ отправит информацию о возможном преступлении в правоохранительные органы.

По данным ЦБ, в структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлечённые денежные средства населения, которые он размещал в низкокачественные активы.

Несколько дней назад пресс-служба «УМ-Банка» сообщила о закрытии дальневосточного филиала и офиса «Приморский». В Хабаровске и Санкт-Петербурге организация работала с 2015 года, до этого кредитор более 25 лет обслуживал жителей Урала, называясь ООО КБ «УМБ» и ООО «Качканарбанк».

В октябре Центробанк отозвал лицензию у «Уралтрансбанка». Компенсации клиентам «Уралтрансбанка» выплачивает Сбербанк.