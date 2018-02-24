CAS дисквалифицировал бобслеистку Надежду Сергееву с Олимпиады за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую бобслеистку Надежду Сергееву виновной в употреблении допинга (триметазидина). Её двенадцатое место в соревнованиях двоек в паре с Кочержовой аннулировано. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте CAS. В нём также сказано, что Сергеева должна сдать олимпийскую аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню в Пхёнчхане.

Известно, что Сергеева уже покинула Пхёнчхан. Ранее она отказалась от вскрытия пробы Б, что фактически означает её признание в употреблении запрещённого препарата, пишет РБК. Делегация «Олимпийских атлетов из России» в Южной Корее накануне также признала, что Сергеева уличена в употреблении допинга.

Триметазидин с 2015 года полностью запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Он применяется для профилактики стенокардии и при головокружениях сосудистого происхождения.

Ранее в крови кёрлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен запрещённый мельдоний. Российского спортсмена лишили бронзовой медали, которую он завоевал в миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Награду до окончания Олимпиады должны передать спортсменам из Норвегии.