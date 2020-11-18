Бывший полпред президента Николай Цуканов получил пост в руководстве «Ростелекома»

18.11.2020 10:52
Николай Цуканов, занимавший до недавнего времени должность полномочного представителя президента России в УрФО, перешёл на работу в ПАО «Ростелеком». Он занял пост старшего вице-президента по цифровизации промышленности и лесного хозяйства. В новой должности Цуканов сосредоточится на проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение «Ростелекома».
Напомним, 9 ноября полпредом в УрФО президент Владимир Путин назначил бывшего главу Минстроя и ЖКХ Владимира Якушева.
- Цуканов проработал полпредом на Урале два года и запомнился несколькими скандалами, самый громкий из которых связан с делом о польском шпионаже: летом 2019 года помощника полпреда Цуканова Александра Воробьёва задержали по подозрению в госизмене в пользу Польши.
- Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске, окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», является кандидатом экономических наук. В 2001–2005 годах занимал должность вице-губернатора Тюменской области, затем около полугода был главой Тюмени. С 2005 по 2018 год был губернатором Тюменской области. В 2018 году Путин назначил Якушева министром строительства и ЖКХ России.