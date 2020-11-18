Бывший полпред президента Николай Цуканов получил пост в руководстве «Ростелекома»

Николай Цуканов, занимавший до недавнего времени должность полномочного представителя президента России в УрФО, перешёл на работу в ПАО «Ростелеком». Он занял пост старшего вице-президента по цифровизации промышленности и лесного хозяйства. В новой должности Цуканов сосредоточится на проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение «Ростелекома».

Напомним, 9 ноября полпредом в УрФО президент Владимир Путин назначил бывшего главу Минстроя и ЖКХ Владимира Якушева.