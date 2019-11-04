Бывший мэр Грозного извинился за пытки людей электрошокером (ВИДЕО)

Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, бывший мэр Грозного Ислам Кадыров извинился за то, что пытал людей электрошокером. В конце октября видеозапись общения Кадырова с горожанами вышла в эфир на местном телеканале «Грозный».

«Мне нет оправдания, я на 100% виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов», — сказал Ислам Кадыров журналисту ЧГТРК «Грозный».

Своё «неадекватное и неподобающее поведение» экс-мэр Грозного объяснил последствиями нескольких ДТП.

«Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно», — цитирует Znak.com Ислама Кадырова.

Ранее телекомпания передала видеоматериалы с участием бывшего чиновника в правоохранительные органы. В отношении него начали проверку. По словам автора видео Чингиза Ахмадова, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а хронометраж съемки составляет около восьми часов.