Бывший медик ГБ № 1 Нижнего Тагила готовит иск о клевете на TagilCity.ru

Председатель городского профсоюза учреждений здравоохранения Нижнего Тагила, бывший врач горбольницы № 1 на Вагонке Татьяна Усатова готовит иск о клевете на местное электронное издание TagilCity.ru. Как заявила Татьяна Усатова АН «Между строк», портал опубликовал непроверенную информацию, порочащую её честь и деловую репутацию.

8 февраля 2022 года на сайте TagilCity.ru вышла публикация с заголовком «Глава профсоюза тагильских медиков и её коллега незаконно получили 1,1 млн рублей зарплаты». В ней журналисты ссылаются на итоги проверки ТФОМС, которая выявила нарушения в работе зубного кабинета ГБ № 1. Татьяна Усатова работала зубным врачом на полставки вместе с медсестрой. Проверка показала, что врач и медсестра получили 1,1 млн рублей зарплаты за 2018 и 2019 год. При этом, по данным ТФОМС, медицинские услуги Усатова, параллельно занимающая должность председателя профсоюза, не оказывала с 2016 года. Кроме того, проверкой было установлено, что у зубного врача отсутствует сертификат на оказание медицинской помощи. После этого ставку зубного врача в ГБ № 1 сократили.

«Я врач с 30-летним стажем, как у меня нет лицензии? Конечно, есть! Она действительна до 21 февраля 2023 года. Даже если бы у меня её не было, то вопросы были бы уже не ко мне, а к начальству, которое допустило меня до работы без документов», — говорит Татьяна Усатова.

По словам профсоюзного лидера, журналисты TagilCity.ru не брали у неё комментариев, однако в тексте журналисты издания приводят слова Усатовой.

«Мне никто не звонил и не общался со мной, откуда взялись мои комментарии у них, я не в курсе. Я за то, чтобы журналисты добросовестно делали свою работу, ведь их поэтому и не любят, что много неправды пишут. Прежде чем писать, пусть сначала разберутся в ситуации», — говорит Татьяна Усатова.

Медик также добавляет, что у неё на руках есть справки о доходах за последние четыре года, которые подтверждают, что крупных сумм на счетах не было. Кроме того, на время проверки ТФОМС, которая длилась месяц, Татьяна Усатова продолжала работать и актов проверки фонда медстрахования ей никто не показывал.

«При подготовке материала от 8 февраля редакцией использовались официальные ответы ведомств, также корреспондентом был проведен разговор с Татьяной Усатовой, что было отражено в публикации в виде ее прямой речи», — пояснила главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова.