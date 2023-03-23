Бывший директор «Тагилэнергосетей» (филиала АО «Облкоммунэнерго) Андрей Калаушин продолжит карьеру в «Дагэнерго»

Бывший директор «Тагилэнергосетей» (филиала АО «Облкоммунэнерго) Андрей Калаушин стал исполняющим обязанности главного инженера «Дагэнерго» — филиала компании «Россети Северный Кавказ».

Напомним, летом 2022 года сотрудники ГИБДД задержали Андрея Калаушина, который находился за рулём Toyota Land Cruiser, предположительно, в нетрезвом состоянии. Пройти медосвидетельствование он отказался. На него составили протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В «Облкоммунэнерго» тогда заявили, что по данному факту будет проведена внутренняя проверка. С 1 февраля 2023 года директором филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» назначили бывшего руководителя Новоуральского РТС дочерней компании АО «ОТСК» Сергея Мусихина.