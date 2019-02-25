Бывший директор ФОК «Президентский» Сергей Кутемов возглавит ДЮСШ «Юность»

С 1 марта спортшколу «Юпитер» и ФОК «Президентский» возглавит директор ДЮСШ «Юность» Александр Долгоруков, сообщила АН «Между строк» начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Нижнего Тагила Ирина Еремеева. Сергей Кутемов, руководивший «Юпитером» около 20 лет, займёт пост директора ДЮСШ «Юность». По словам Еремеевой, причиной увольнения Кутемова стала стандартная процедура ротации кадров.

Напомним, информация об увольнении Кутемова появилась в конце прошлой недели. При этом ни Долгоруков, ни Кутемов эту информацию журналисту АН «Между строк» не подтвердили.