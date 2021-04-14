Бывшего помощника экс-полпреда президента в УрФО Цуканова приговорили к 12,5 годам колонии по делу о госизмене

Бывший помощник экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александр Воробьёв приговорён к 12,5 годам колонии по делу о госизмене, рассказал Znak.com адвокат Алексей Альянов.

Он подчеркнул, что защита намерена обжаловать приговор. Вынесенное решение Александр Воробьёв никак не комментировал, уточнил его адвокат.

Александр Воробьёв был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 4 июля 2019 года по обвинению в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Воробьёва подозревали в госизмене в пользу Польши — он якобы имел паспорт этой страны и недвижимость там. 5 июля 2019 года судья Лефортовского суда Москвы Елена Канёва избрала в отношении Воробьёва меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официально ни СКР, ни ФСБ не сообщали подробностей уголовного дела против Воробьёва. По данным источника Znak.com, поводом для возбуждения дела против бывшего помощника экс-полпреда Цуканова могло стать то, что Воробьёв «передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ». О какой именно информации идёт речь и как подобная информация могла попасть к Воробьёву — от Николая Цуканова, который входил в Совбез, или как-то ещё, — источник не уточнил. Расследованием уголовного дела против Воробьёва, по данным Znak.com, занималось первое следственное управление ФСБ России.

Николай Цуканов, комментируя дело против своего бывшего помощника, заявил, что «был шокирован случившимся». Калининградское отделение партии «Единая Россия» приостановило членство Александра Воробьёва в партии сразу после возбуждения уголовного дела.

Самого полпреда в УрФО Николая Цуканова осенью 2020 года президент снял с поста, сейчас Цуканов работает на руководящем посту в «Ростелекоме».