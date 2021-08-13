Бывшая жена осуждённого за истязание детей Юрия Юдина написала автобиографическую книгу «Тёмная сторона Луны. Выжить рядом с психопатом и обрести себя»

София Кремлёва, бывшая гражданская супруга скандально известного екатеринбургского бизнесмена Юрия Юдина, написала книгу, в которой в подробностях описала совместный быт с одиозным предпринимателем, начиная с самого знакомства.

Напомним, в 2020 году суд признал основателя компании «ITM Холдинг», экс-владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«С Учителем мы ведём переписку по ICQ на протяжении нескольких месяцев. Всё, что я о нём знаю, — это его имя и псевдоним: Джедай. Он работает в телекоммуникационной компании, обслуживающей мой веб-сайт и чат, в котором мы общаемся с приятелями. И ещё страшную тайну: он офицер, служит во внешней разведке. И он — не человек. Речь шла о том, что мы живём в матрице, которой управляют представители цивилизации, которые служат себе (то есть СС), известные как рептилоиды. И им противостоят служащие другим (СД), которые и есть эти кассиопеяне, с которыми чатилась Лора Найт. Что-то из прочитанного казалось правдой, часть вызывала сомнения и противоречия. Казалось, что это сюжет фантастического фильма с видеокассет, которые уже заполонили в начале 2000-х ларьки», — вспоминает София.

По версии следствия, в 2014–2016 годах на частной даче в коллективном саду на Капасихе под Нижним Тагилом Юдин по просьбе своей подруги занимался воспитанием её пятилетнего сына. Бизнесмен надел на ребёнка собачий электроошейник, дал мальчику пульт управления и заставлял «наказывать» себя за отсутствие успехов в айкидо. От каждого удара током ребёнок выгибается и всхлипывает. После экзекуции Юдин забирает у ребёнка пульт и говорит ему, что тот всё равно остался слабым и глупым.

Бывшие сотрудники компаний Юдина при этом рассказали, что случаев издевательства над людьми (в том числе и над несовершеннолетними) в реальности было гораздо больше.

С сотрудниками своего «ITM Холдинга» в так называемые экспедиции Юдин выезжал дважды в год. По словам бывших подчинённых, он создал внутри компании подобие секты под названием «Группа крови» (Юдин — поклонник творчества группы «Кино». — Прим. ред.), куда вошли несколько десятков приближённых к бизнесмену человек. Вместе со своими детьми они собирались и проводили сеансы «тимбилдинга», в которых сам Юдин выступал в роли божества. Воспитание сотрудников и их детей строилось на унижении и беспрекословном подчинении руководителю. К тем, кто осмеливался ослушаться бизнесмена, применялось физическое насилие. Практически все «воспитательные» моменты снимались на видео и выкладывались в закрытой группе для обсуждения. На видеозаписи с одного корпоративного похода видно, как сотрудники холдинга и их дети поклоняются бизнесмену, словно божеству.

По словам бывших сотрудников, в то время в секту Юдина входило порядка 20 человек. Во время еженедельных собраний, проходящих во внерабочее время на корпоративной квартире, они слушали Юдина, который цитировал известных философов, и занимались медитацией.

София была одной из трёх женщин, с которыми у Юдина были любовные отношения, причём одновременно.

«Я перестала встречаться с другими парнями, моё сердце всецело принадлежало только ему. При этом он продолжал жить со своей девушкой Жанной, чем вызывал сильнейшую ревность, однако эту тему поднимать категорически запрещалось, а все разговоры немедленно пресекались. Я начинала догадываться, что кроме меня и Жанны есть кто-то ещё. Он мог внезапно сорваться с вечеринки или турпохода, сказав, что “начальство вызывает”, умчаться в ночь. Позже я узнала, что ему написала Алёна, наш бухгалтер. Она была той самой третьей невидимой силой, которая отнимала у меня и Жанны его внимание. В ту ночь он уехал к ней, чудом не разбившись на трассе», — пишет София.

В июне 2019 года судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и приговорила бизнесмена к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. При этом гособвинение просило пять лет колонии.

За день до вынесения приговора АН «Между строк» опубликовало эксклюзивные видеозаписи, на которых Юдин «воспитывает» чужих детей и своего ребёнка, втыкая в них ножи, иголки, избивая палками, морально подавляя их волю.

Через полгода Свердловский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры и изменил приговор на реальный срок — четыре года колонии общего режима.

«Моя книга для тех, кто живёт в таких отношениях и не понимает, что происходит, — пояснила София АН “Между строк”. — И в какой-то степени для родителей и педагогов. У меня часть книги посвящена вопросам воспитания. С одной стороны, это часть психотерапии — рассказать эту историю, переработав её в сознании и переосмыслив, чтобы от неё была какая-то польза другим. С другой стороны, я решаю задачу просветительскую. Проблема домашнего насилия острая, и здесь много перегибов — начиная от тотального замалчивания и протестов против закона о домашнем насилии, заканчивая тем, что во всех видят абьюзеров и семьи разрушают там, где достаточно консультации психолога. Хотелось как-то показать, что можно об этом не молчать».

В мае 2020 года Юдин попытался обжаловать приговор, но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил требование без удовлетворения. В конце 2020 года стало известно, что Юдин вышел из состава учредителей холдинга.