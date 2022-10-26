«Были и провокаторы». Мэр Верхней Салды прокомментировал протесты против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»

На прошлой неделе в Верхней Салде около здания городской администрации прошёл стихийный митинг против строительства в ОЭЗ «Титановая долина» кремниевого завода, который планирует запустить омская компания «Силарус». В своём telegram-канале мэр Верхней Салды Игорь Сальников прокомментировал инцидент и заявил, что для конструктивного диалога между горожанами и властью были предприняты все меры.

«Процедура вызвала большой интерес в городе. К сожалению, в ходе слушаний эмоции порой зашкаливали и не всегда стороны смогли услышать друг друга. Были и провокаторы. При этом те, кто пришёл задать конкретные вопросы, получили конструктивную и объективную информацию. Прошу всех салдинцев не поддаваться эмоциям, а чётко разобраться в ситуации», — пишет Игорь Сальников.

Напомним, салдинцы выступают против строительства завода, поскольку считают его вредным для человека и окружающей среды.

Мэр сообщил, что все вопросы и предложения жителей будут отражены в протоколе заседания. Также он отметил, что общественные обсуждения продолжатся до 29 октября, после чего проект отправят на государственную экологическую экспертизу, которая будет проводиться с учётом вопросов и пожеланий салдинцев.

На производстве планируют выпускать технический кремний — 36 тысяч тонн в год, конденсированный микрокремнезём — 17,1 тысячи тонн в год и кремнийсодержащий продукт — 1,5 тысячи тонн в год. Запуск предприятия запланирован в 2025 году. Стоимость проекта составляет около 9,3 млрд рублей.

Ранее против строительства кремниевого завода выступали жители Омска, Златоуста и Новоуральска, где также хотели открыть производство.