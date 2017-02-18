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20 Фев 2017 16:11 | Метки: Новости, Политика

Бурков раскритиковал «Единую Россию» за навязывание кандидатов-чужаков на пост губернатора

Партия «Справедливая Россия» ещё не определилась с кандидатом в губернаторы Свердловской области, рассказал на пресс-конференции лидер регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Бурков. Эсеры примут окончательное решение в марте и сделают ставку на опытного и активного члена партии – свердловчанина, который будет противостоять навязанному «Единой Россией» кандидату-чужаку.

«У нас будет свой, родной кандидат, который вырос здесь и будет жить и умирать на свердловской земле, а не тот, которого нам будет навязывать "Единая Россия", приведённого извне нашего Уральского региона. Мы понимаем, что в "жёлтом доме" (администрация губернатора. – Прим. ред.) есть новые лица, которые считают, что могут управлять политическими партиями. И я думаю, что КПРФ нам опять предложит слабую фигуру и ЛДПР предложит слабую фигуру. Кто-то говорит, что даже приведут извне кандидата. Но их желания никак не совпадают с нашими стремлениями и чаяниями. В отличие от тех, кто сидит в "жёлтом доме" и дальше Екатеринбурга не выезжает, мы ездим и знаем те проблемы и беды, которые есть сегодня в Уральском регионе», – цитирует справедливоросса Znak.com.

Александр Бурков добавил, что «безусловно» хочет баллотироваться в губернаторы сам, но является «человеком команды» и «партия будет принимать решение коллегиально».

Помимо Буркова, побороться за пост главы региона может депутат Заксобрания Дмитрий Ионин. Близкие к администрации губернатора источники АН «Между строк» уверены, что кандидатура молодого парламентария является для областных властей более предпочтительной в качестве оппонента Евгению Куйвашеву, который пока является основным претендентом от единороссов. Окончательное решение по кандидату от партии власти, напомним, должен принять президент Путин, хотя параллельно «Единая Россия» планирует провести праймериз.

«Стратегия на выборы пока не определена, как и сам кандидат-единоросс. Но если Путин окончательно согласует Куйвашева и будет понятно, что на конкурентных выборах действующий губернатор не наберёт нужное количество голосов, то остаётся только засушить явку. В этом плане Бурков, конечно, более опасный, чем Ионин, конкурент. Поэтому резиденция активно лоббирует сейчас выдвижение депутата Заксобрания, а не Госдумы», – считает собеседник агентства.

Агентство новостей «Между строк»

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