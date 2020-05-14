«Букатино стрельнуло здорово». Глава Нижнего Тагила рассказал, почему в городе не снимаются ограничительные меры

Мэрия Нижнего Тагила ждёт публикацию указа губернатора области, в котором будут даны все разъяснения — каким городам региона разрешено поэтапно снимать ограничения и возвращаться к привычному образу жизни. По словам главы города Владислава Пинаева, Нижний Тагил пока вынужден сохранить все существующие ограничительные меры.

«Мы пока ещё попадаем в зону, где ещё риски сохраняются. Завтра губернатор в 13:00 будет снова проводить заседание оперштаба, очень много информации, нужно всё скомпоновать, потому что нужны дополнения, должны быть определены города, где коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет меньше единицы, тогда ограничения можно будет снимать. В Нижнем Тагиле этот коэффициент равен пока 1,2 — ниже, чем в среднем по области, но тем не менее по нему мы пока не проходим. Поэтому у нас пока всё сохраняется. Завтра пройдёт областной штаб, после него мы проведём свой штаб, все эти вопросы разберём юридически и по его итогам всё расскажем», — пояснил Владислав Пинаев.

На резкий рост числа заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле (официально подтверждён 61 случай) повлиял очаг распространения COVID-19 на Букантинском рынке, подтвердил глава города. Он отметил, что «граждане другой страны жили настолько компактно и пренебрегали элементарными требованиями, которые на сегодня есть, и вот этот локальный очаг нам дал такой большой прирост».

В детских садах Нижнего Тагила постепенно будут открываться дополнительные группы.

«Дежурные группы в садиках будем однозначно расширять. Вот сейчас работает около 60 групп, у нас есть возможность расширить до 1,5 тысячи человек. Потому что предприятия сейчас наращивают темпы выпуска. Согласно указу президента, сейчас работают государственные служащие, муниципальные служащие, органы полиции и прокуратуры и предприятия, которые попали в список системообразующих отраслей, — то есть та категория граждан, чьи дети могут посещать сегодня дежурные группы в детских садах. Столкнулись с чем: поскольку у нас количество бессимптомных больных выявляется всё больше и больше, то где гарантия, что дети, которые пойдут в садик, они не будут носителями вируса. Это риски. Всех детей проверить невозможно. Поэтому будем регулярно проверять всех воспитателей, которые будут выходить на работу с детьми, и допускать к работе только после того, как получим отрицательный тест».

Для тагильчан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции, и абсолютно для всех сохраняется обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, подчеркнул Владислав Пинаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».