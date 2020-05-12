В Нижнем Тагиле Букатинский рынок закрыли на карантин из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле овощной рынок «Букатино» закрыли на карантин из-за выявленного там коронавируса. Информацию АН «Между строк» подтвердили в областном оперштабе.

«Решением санитарных врачей действительно введены карантинные меры на овощном рынке в Нижнем Тагиле в связи с фиксацией там инфицирования коронавирусом. Принимаются все меры, необходимые в таких случаях: изоляция, постконтактное тестирование, дезинфекция», – рассказали в оперштабе.

Точное число заразившихся COVID-19 в оперштабе не уточнили. Как рассказал АН «Между строк» один из работников рынка, анализ на коронавирус сдали порядка 20 человек, хотя желающих было в несколько раз больше. О результатах анализов пока неизвестно.

Напомним, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (за всё время 58 случаев).

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».