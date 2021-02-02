Буддисты с горы Качканар съезжают из монастыря

Члены буддистской общины «Шедруб Линг», живущие на горе Качканар, приняли условия соглашения с правительством Свердловской области и ЕВРАЗом, сообщается на странице общины в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с соглашением в понедельник, 8 февраля, дежурные покинут религиозный комплекс на горе, буддисты будут, согласно договорённости, посещать его с пятницы по воскресенье. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной представителей Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ).

Решение члены общины приняли после ультиматума, который им поставили на прошлой неделе в правительстве Свердловской области. Вице-губернатор Сергей Бидонько отмечал, что суд дал буддистам месяц на добровольное исполнение решения суда и соглашения, после этого ЕВРАЗ мог снести их постройки.

Конфликт между ЕВРАЗом и буддийской общиной продолжается уже несколько лет. ЕВРАЗ начал разработку Собственно-Качканарского месторождения, расположенного в непосредственной близости от горы Качканар, на которой жила община.

В ЕВРАЗе неоднократно подчёркивали, что не намерены срывать гору Качканар, где размещены постройки, однако месторасположение общины находится в зоне разлёта осколков и жизнь людей там подвергается опасности. В общине «Шедруб Линг» сообщали, что готовы на время производства работ покидать гору, но переживают за снос построек и буддийских ступ. За сохранение комплекса на горе подписалось более 4,5 тысячи человек, и более 5 тысяч подписей собрало обращение жителей Качканара о выселении поселенцев с горы Качканар.

ЕВРАЗ и «Шедруб Линг» заключали соглашение о порядке допуска туристов на территорию монастыря, но буддисты затем заявили о расторжении договорённостей — они считали, что нельзя ограничивать доступ к монастырю, и опасались, что представители ГОКа всё-таки снесут культовые сооружения, установленные на горе.