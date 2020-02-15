Бросившего детей в аэропорту Шереметьево мужчину арестовали за кражу 100 тысяч рублей

В Хабаровске суд на два месяца арестовал Виктора Гаврилова, который в конце января оставил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, а сам улетел в Ростов. Как пишет РИА Новости, мужчине вменяется кража 100 тысяч рублей у знакомой. В отношении задержанного также возбуждены уголовные дела об истязаниях бывшей жены и оставлении детей в опасности.

При этом сам Гаврилов утверждает, что он взял эту сумму в долг. Во время судебного заседания он также заявил, что не подвергал регулярному насилию свою бывшую жену, с которой сейчас находятся брошенные дети. Также он объяснил свой побег в Ростов заботой о сыновьях — Гаврилов планировал заработать денег и вернуться к мальчикам. В момент задержания он возвращался на Дальний Восток за детьми.

В ближайшее время прокуратура Хабаровского края также намерена решить вопрос об ограничении мужчины в родительских правах .

«Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах», — заявила прокурор Александра Петрова.

Напомним, 26 января после прибытия из Хабаровска отец оставил детей восьми и пяти лет в аэропорту, а сам улетел в Ростов-на-Дону. При детях была обнаружена записка, в которой мужчина попросил временно пристроить его сыновей в приют, поскольку у него нет денег, чтобы их содержать. В отношении Гаврилова возбудили уголовное дело за оставление в опасности. 28 января мужчина сам явился в СК и оформил явку с повинной.