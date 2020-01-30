На бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево мужчину завели ещё одно уголовное дело

На жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, который бросил двоих малолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, завели уголовное дело за истязание бывшей жены и детей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на СК по Хабаровскому краю, Гаврилов «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев».

Напомним, 26 января, после прибытия из Хабаровска отец оставил детей восьми и пяти лет в аэропорту, а сам улетел в Ростов-на-Дону. При детях была обнаружена записка, в которой мужчина попросил временно пристроить его сыновей в приют, поскольку у него нет денег, чтобы их содержать. В отношении Гаврилова возбудили уголовное дело за оставление в опасности. 28 января мужчина сам явился в СК и оформил явку с повинной.