Оставивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Житель Комсомольска-на-Амуре Александр Гаврилов, который оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево, пришёл к следователям в городе Батайске Ростовской области, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«Он сам пришёл с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания», — рассказал собеседник.

Накануне Следственный комитет завёл на Гаврилова уголовное дело по статье об оставлении в опасности. По версии следствия, мужчина прилетел с детьми из Хабаровска 26 января, после чего умышленно оставил двух детей 2011 и 2014 года рождения в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону.

Baza сообщала, что в рюкзаке одного из детей была записка, в которой мужчина просил помочь его детям, так как у него «очень тяжёлая финансовая обстановка», и обещал забрать их из приюта. В записке он написал, что другого выхода у него нет. Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко говорила, что мать мальчиков готова забрать их. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что посетил детей в больнице, и пообещал найти для Гаврилова работу.