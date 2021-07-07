«Бро, Тагил без тебя не вывозит». Тагильчане в соцсетях бурно отреагировали на возвращение Сергея Носова

Жители Нижнего Тагила в соцсетях очень эмоционально отреагировали на возвращение «самого лучшего мэра» Сергея Носова. Накануне, напомним, Нижний Тагил с неофициальным визитом посетил глава Магаданской области Сергей Носов. Бывший тагильский градоначальник осмотрел главные городские стройки: мост через Тагильский пруд, школу № 100, экопарк на Муринских прудах, а также заглянул в парк «Народный». По словам сопровождавшего почётного гостя вице-мэра Вячеслава Горячкина, Сергей Константинович остался доволен тем, как строятся и содержатся объекты, к которым он был причастен.

Большое количество комментариев в соцсетях было адресовано непосредственно самому Носову с просьбой вернуться в Нижний Тагил, но уже в качестве мэра, а не гостя.

«Ждём возвращения!» — написала пользователь katyatusla.

«Хотелось бы обратно нам такого мэра», — пишет Надежда Лямова.

«Бро, Тагил без тебя не вывозит», — считает hshhouse.

«Константиныч, вернись», — просит пользователь plokhov12.

«Как жаль, что хороших мэров надолго не задерживают в нашем городе», — говорит Ольга Петрова.

«Приятно, что С. К. небезразличен наш город! Достойный был мэр! Успехов ему и здоровья!» — пишет rimma.i.rimma.

Напомним, что начало строительству большинства новых крупных объектов положил в своё время именно Сергей Носов. Под его руководством были запланированы мост через Тагильский пруд, реконструкция моста на Циолковского, современная школа № 100, парк «Народный» и набережная Тагильского пруда.



Сергей Носов гуляет по набережной 06.07.2021. Фото Елизаветы Устюговой



Сергей Носов дважды выигрывал выборы на пост мэра Нижнего Тагила, причём оба раза с «чеченским» результатом — более 90% голосов избирателей. За 6 лет своего пребывания на посту главы города Носов успел стать самым популярным руководителем в постсоветской истории. И в 2018 году после новости о переезде Носова на Колыму горожане во «ВКонтакте» запустили хештег #носовнеуходи, сопровождая его плачущими смайликами и соответствующими песнями Михаила Круга и Васи Обломова о Магадане.