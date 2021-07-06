«Вроде бы всё понравилось». Сергей Носов в Нижнем Тагиле оценил, как реализуется его давний проект — «мост-мечта»

Сегодня в Нижний Тагил с неофициальным визитом прибыл экс-мэр Сергей Носов. Как стало известно АН «Между строк», глава Магаданской области посетил строительные площадки моста через Тагильский пруд и моста на Циолковского, «Тагильской лагуны — 2», осмотрел школу № 100, экопарк на Муринских прудах, набережную, цирк и парк «Народный». На прогулке по «гостевому» маршруту бывшего градоначальника сопровождал вице-мэр Вячеслав Горячкин.

«Сергей Константинович созвонился с Владиславом Юрьевичем [Пинаевым] накануне, и поскольку у главы сегодня два подписания соглашений на стенде Свердловской области на “Иннопроме” с участием губернатора, то они договорились, что я сопровожу Сергея Константиновича по строящимся объектам», — рассказал АН «Между строк» чиновник.

По словам замглавы города, гостю показали, как развивается парк «Народный», который был построен при Сергее Носове, место, где раньше стоял «железный дом», а теперь будет памятник святым Петру и Февронии.

«У Сергея Константиновича, с его слов, осталось хорошее мнение об объёмах и темпах строительства, он сказал, что территория хорошо содержится. Впечатления вроде бы остались хорошие», — отметил Вячеслав Горячкин.

Деловая часть визита в Нижний Тагил продлилась не более трёх часов, и уже после полудня экс-мэр отправился обратно в Екатеринбург. При этом Вячеслав Горячкин заявил, что ему неизвестно, встретятся ли Владислав Пинаев и Сергей Носов лично.

«По-моему мнению, Сергею Константиновичу всё понравилось. И мост [через Тагильский пруд], которого ждали, — мы прошлись по временному мосту, поднялись на сам мост. Он был удивлён, что за такое короткое время выполнен такой большой объём работ. Сергей Константинович увидел, что “мост-мечта”, как он его назвал, строится», — говорит замглавы.

Напомним, идея построить мост через Тагильский пруд была озвучена Сергеем Носовым ещё на «Иннопроме-2015». В сентябре 2017 года на тот момент заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, глава города Нижний Тагил Сергей Носов и вице-президент АО «ЕВРАЗ» Максим Андриасов подписали трёхстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Ключевым пунктом документа стала возможность реализации проекта по строительству мостового перехода через Тагильский пруд.