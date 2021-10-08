Бойцы Росгвардии проверили школы в Екатеринбурге после сообщений о готовящейся стрельбе

Сотрудники Росгвардии устроили проверку школ Екатеринбурга после появления в родительских чатах сообщений о том, что в городе якобы готовятся теракты в школах и садиках, пишет E1.ru.

В полиции просят горожан не паниковать — там не нашли ни одного подтверждения информации.

«Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом», — сообщил начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поводов для волнений нет, подчёркивают в полиции.

«Департамент образования уже обратил внимание всех руководителей образовательных организаций на необходимость усилить контроль. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверили учреждения на отдалённых территориях, тревожные кнопки и провели инструктаж», — сообщили в мэрии.

Накануне вечером в школьных чатах появились сообщения о том, что несколько стрелков собираются напасть на школы и садики. Часть родителей заметила, что такую же информацию несколько дней назад рассылали в Чебоксарах, похожие сообщения появились также в Иванове.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в ночь с 7 на 8 октября в отделы полиции Екатеринбурга и на телефон 112 поступило около десятка тревожных сообщений от родителей с просьбой проверить информацию. ЧП в сообщениях предвещали также колледжам и некоторым вузам, однако никаких подтверждений этому не нашлось.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Бекмансуров был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС, он находится в больнице.