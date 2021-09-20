В Пермском крае объявили траур по погибшим во время стрельбы в университете

В Пермском крае 21 сентября объявляется днём траура по погибшим во время стрельбы в Пермском государственном университете, говорится в официальном сообщении властей региона.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в одном из корпусов Пермского государственного университета неизвестный устроил стрельбу, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС. Неизвестный проник на территорию университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Данные о пострадавших и погибших разнятся: телеграм-канал «112» пишет о пяти погибших, РБК сообщает о восьми погибших и семи пострадавших.

МВД официально сообщило о задержании убийцы.

Mash сообщает, что 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. По данным телеграм-канала, у молодого человека огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ. Об этом же сообщает и Baza. Кроме того, то, что стрелок жив, указано в пресс-релизе Следственного комитета.