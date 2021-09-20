Общество
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми (ВИДЕО)

20.09.2021 12:29

Сегодня, 20 сентября, в одном из корпусов Пермского государственного университета неизвестный устроил стрельбу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный проник на территорию университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Данные о пострадавших и погибших разнятся. Telegram-канал «112» пишет о пяти погибших. РБК сообщает о восьми погибших и семи пострадавших.

МВД официально сообщило о задержании убийцы.

«По предварительной информации, есть погибшие и раненые», — заявили в полиции.

Copyright
Telegram mstrok.ru