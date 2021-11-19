«Боялись, что нас съедят медведи». Польские летающие лыжники и журналисты рассказали о впечатлениях от Нижнего Тагила 

Польский спортивный журнал Onet Sport, описывая Нижний Тагил в преддверии старта Кубка мира по прыжкам с трамплина, опубликовал статью, в которой иностранные лыжники поделились своим впечатлением об уральском городе. Также журналисты вспомнили несколько громких криминальных дел, связанных с Нижним Тагилом.

Автор статьи Томаш Калемба заявил, что прыгуны не очень любят этапы чемпионата мира в Нижнем Тагиле, поскольку город расположен в глуши и далеко от аэропорта.

«Когда я был там в первый раз, мы жили посреди леса. Было страшно, что нас съедят медведи. Во второй раз мы жили в центре города, в лучшем отеле, но окрестности были не очень интересными. Вечером, когда мы выходили на пробежку, мы старались держаться вместе, чтобы благополучно вернуться, хотя, может быть, эти опасения были необоснованными», — рассказал изданию польский прыгун с трамплина чемпион мира 2017 года Мацей Кот.

По мнению Калембы, страхи его соотечественника не были беспочвенными, поскольку Нижний Тагил известен не только своими танками, но и большим количеством тюрем. При этом журналист ошибочно «приписал» к Нижнему Тагилу и исправительную колонию особого режима для пожизненно осуждённых «Белый лебедь» (ИК-2), которая на самом деле находится в городе Соликамске Пермского края.

«Преступление здесь — обычное дело. Многие из тех, кто покидает тюремные стены, впоследствии остаются в Нижнем Тагиле. В 90-е годы каждый второй житель этого города принадлежал к мафии. Это данные полиции», — пишет Калемба.

Журналист вспомнил историю 2007 года с массовым захоронением женщин под Нижним Тагилом, известным как «Кладбище невест», когда под Лёвихой были обнаружены останки по меньшей мере 15 девушек. Выяснилось, что к убийству и похищению женщин была причастна банда Эдуарда Чудинова. В 2008 году суд приговорил Чудинова к пожизненному заключению, а его ближайших сообщников — к серьёзным тюремным срокам.

Также Калемба упомянул инцидент, который произошёл летом 2012 года под Невьянском. Местные жители в лесном овраге нашли четыре пластиковые бочки с человеческими эмбрионами.