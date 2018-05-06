Чешский этнограф написал книгу о кладбище секс-рабынь под Нижним Тагилом

Этнограф из Чехии Томаш Баукал выпустил роман «Кладбище невест», основой для сюжета которого стала история о найденном под Нижним Тагилом в 2007 году массовом захоронении женщин. По словам автора, случайно услышанная история об одном из самых громких преступлении на территории Свердловской области его настолько впечатлила, что он решил написать на её основе детектив.

«Скорее, я хотел написать про то, что мне нравится на Севере – с одной стороны, красивом, с другой – в чём-то мрачном, - признался Томаш Баукал в эфире радиостанции “Прага”. - Но мне как иностранцу это тёмное и туманное интересно. Я подумал, что может быть, стоит соединить какие-то этнографические особенности с криминальной историей, которая связана с местными жителями. В принципе, я не собирался писать реальную историю, поэтому не занимался сбором обширного материала. И, надо сказать, что эту историю я потом во многом изменил и не придерживаюсь рамок проведённого расследования. Я, скорее, только оттолкнулся от этого происшествия и даже поменял само место преступления».

В начале 2007 года в 40 километрах от Нижнего Тагила в районе посёлка Лёвиха было обнаружено массовое захоронение женщин и подростков в возрасте от 13 до 26 лет. Правоохранители выяснили, что все они стали жертвами банды местных сутенёров под руководством Эдуарда Чудинова. Убийства девушек были совершены в период с 2002 по 2005 года на территории Нижнего Тагила, Невьянского, Пригородного и Кушвинского районов, а также Кировградского городского округа. В 2008 году суд приговорил Чудинова к пожизненному заключению, а его ближайших сообщников к серьёзным тюремным срокам. Широкую огласку в СМИ история о жутком кладбище получила, в том числе, благодаря серьёзному журналистскому расследованию Рината Низамова, в то время корреспондента «Комсомольской правды — Екатеринбург».