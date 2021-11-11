Летающие лыжники из 19 стран приедут в Нижний Тагил на следующей неделе 

Команды из 19 стран заявились на участие в международных соревнованиях, которые пройдут в ноябре на комплексе трамплинов «Аист» на горе Долгой. Подготовка к главному спортивному событию этой осени в городе идёт полным ходом.

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдёт с 19 по 21 ноября, а с 25 по 27 ноября состоятся этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок по лыжному двоеборью.

«Для нас это не первые крупные международные соревнования, поэтому все городские службы чётко знают, что им делать. Заключены контракты на поставку цветов для проведения церемоний награждения, коллектив Городского дворца молодёжи готовит программу для открытия соревнований. Также ведётся работа по подсыпке дорог и расчистке подъездных путей к трамплинному комплексу, обустройству парковок», — рассказал на заседании организационного комитета вице-мэр по соцполитике Валерий Суров.

Помогать спортсменам и зрителям на соревнованиях будут около 100 волонтёров. Также они будут проверять у зрителей QR-коды на входе на трамплинный комплекс.

По согласованию с Роспотребнадзором организаторы соревнований смогут пустить на трибуны не более 500 человек ежедневно. Билеты на сореванования можно приобрести на сайте ekb.kassir.ru в разделе «Спорт».