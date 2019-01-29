Большинство коррупционных преступлений в Нижнем Тагиле связаны со взятками сотрудникам ГИБДД

Большинство преступлений в сфере коррупции в Нижнем Тагиле связаны с попытками дать взятку сотрудникам ГИБДД, рассказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2018 года прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. Он отметил, что всего в прошлом году в центре города выявили 25 коррупционных преступлений, по факту которых были возбуждены уголовные дела.

«Преимущественно это дача взяток сотрудникам ГИБДД. Сумма в среднем составляет 30 тысяч рублей, давались взятки и меньшей суммой сотрудникам ГАИ, когда людей останавливали на дорогах. Проводились оперативно-розыскные мероприятия, фото- или видеофиксация фактов дачи взятки за определённые действия или бездействие. Информация поступала от сотрудников ГИБДД. В органах власти никаких уголовных дел, возбуждённых в отношении сотрудников или руководителей по коррупционной составляющей, не было», — рассказал Владимир Мартынов.

В течение всего 2018 года сотрудники прокуратуры также проверяли, как чиновники, депутаты и полицейские исполняют майский указ президента Владимира Путина, касающийся борьбы с коррупцией. В этой сфере было выявлено почти 90 нарушений.

«В основном нарушения касались заполнения деклараций по доходам и расходам госслужащих. К сожалению, многие относятся к составлению документа халатно. Могут не предоставить информацию на несовершеннолетнего ребёнка или доходы мужа, могут не указать все свои счета. По итогам проверок нами было внесено 22 представления, 44 человека привлечены к ответственности (более 15 привлечены в органах полиции, ещё 9 человек — в администрации) за ненадлежащее исполнение закона о противодействии коррупции», — добавил прокурор Ленинского района Нижнего Тагила.

Всего прокуратура Ленинского района по итогам проведения проверок в 2018 году выявила почти 1800 нарушений. Большинство из них касается сферы ЖКХ (200 нарушений), трудовых отношений (200). В прошлом году ведомство также проверяло места массового пребывания людей на пожарную безопасность. Больше всего нарушений было выявлено в кинотеатре «Родина» и ТЦ «Александровский пассаж».

Напомним, в 2018 году в Ленинском районе Нижнего Тагила вырос уровень подростковой преступности. Многие противоправные деяния совершались в центре города детьми в возрасте 14–16 лет. Всего в прошлом году было выявлено почти 300 нарушений, совершённых подростками.