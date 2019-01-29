Общество

«Одни хотят материального достатка, другие — просто покушать». В центре Нижнего Тагила выросла подростковая преступность

29.01.2019 15:00

В 2018 году в Ленинском районе Нижнего Тагила вырос уровень подростковой преступности. Многие противоправные деяния совершались в центре города детьми в возрасте 14–16 лет. Всего в прошлом году было выявлено почти 300 нарушений, совершённых подростками, рассказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2018 года прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

«Мы уделяли этой сфере повышенное внимание, по всем нарушениям были приняты меры прокурорского реагирования, рассказал Владимир Мартынов. Анализ показал, что совершали преступления в Ленинском районе дети и из других районов города. Как правило, массовые мероприятия проходят в центре города, после них, к сожалению, и был совершён ряд преступлений, по которым был рост. Совершались половые преступления и корыстные: грабежи, разбои. Большинству этих детей должное внимание не уделяется, одним хочется материального достатка, другим — просто кушать».

В целом преступность в Ленинском районе в прошлом году снизилась на 8%, раскрываемость составила 60%. В частности, удалось раскрыть все шесть совершённых в центре Нижнего Тагила убийств. Увеличилось число разбоев, но в то же время на территории района снизилось количество краж.

Напомним, в прошлом году только за полгода подростковая преступность во всём Нижнем Тагиле выросла на 40%. Чаще всего несовершеннолетние совершали имущественные преступления, они составили 80,7% от всех деяний.

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