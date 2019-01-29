«Одни хотят материального достатка, другие — просто покушать». В центре Нижнего Тагила выросла подростковая преступность

В 2018 году в Ленинском районе Нижнего Тагила вырос уровень подростковой преступности. Многие противоправные деяния совершались в центре города детьми в возрасте 14–16 лет. Всего в прошлом году было выявлено почти 300 нарушений, совершённых подростками, рассказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2018 года прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

«Мы уделяли этой сфере повышенное внимание, по всем нарушениям были приняты меры прокурорского реагирования, — рассказал Владимир Мартынов. — Анализ показал, что совершали преступления в Ленинском районе дети и из других районов города. Как правило, массовые мероприятия проходят в центре города, после них, к сожалению, и был совершён ряд преступлений, по которым был рост. Совершались половые преступления и корыстные: грабежи, разбои. Большинству этих детей должное внимание не уделяется, одним хочется материального достатка, другим — просто кушать».

В целом преступность в Ленинском районе в прошлом году снизилась на 8%, раскрываемость составила 60%. В частности, удалось раскрыть все шесть совершённых в центре Нижнего Тагила убийств. Увеличилось число разбоев, но в то же время на территории района снизилось количество краж.

Напомним, в прошлом году только за полгода подростковая преступность во всём Нижнем Тагиле выросла на 40%. Чаще всего несовершеннолетние совершали имущественные преступления, они составили 80,7% от всех деяний.