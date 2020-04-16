Больных коронавирусом россиян будут лечить противомалярийным препаратом

Правительство России разрешило лечить коронавирус противомалярийным препаратом «Гидроксихлорохин». 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать этот препарат организациям, занимающихся лечением больных коронавирусом. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

По данным «Интерфакса», препарат не зарегистрирован на территории РФ. 68 тысяч упаковок гидроксихлорохина безвозмездно предоставила китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко».

Как пишет «Медуза», гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии. На сегодняшний день эффективность препарата при лечении COVID-19 не подтверждена. Также у него имеется ряд побочных эффектов.

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