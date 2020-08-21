Больницы Нижнего Тагила получили 20 новых аппаратов ИВЛ

По 20 современных аппаратов ИВЛ получили больницы Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы и Екатеринбурга для лечения больных в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость одной единицы оборудования составляет порядка 2 млн рублей, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области.

«Аппараты предназначены для проведения управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких у взрослых и детей весом от 2 до 300 кг. Для оповещения медиков об опасности аппараты оснащены трёхуровневой системой визуальной и звуковой тревожной сигнализации», — рассказал представитель завода-производителя.

Обновление материально-технической базы медицинских учреждений в Свердловской области проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее многопрофильная горбольница № 4 на Тагилстрое получила современное оборудование для проведения УЗИ и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Новые системы, одна из которых является портативной, имеют более высокий уровень разрешения, что серьёзно улучшает качество выводимой на экран картинки. Это позволяет как можно раньше распознать заболевание и своевременно назначить нужное лечение.