В Нижнем Тагиле в больницу № 4 на Тагилстрое поступило современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Многопрофильная горбольница № 4 на Тагилстрое получила современное оборудование для проведения УЗИ и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Монтаж и ввод в эксплуатацию двух аппаратов ультразвукового исследования экспертного класса уже начался. Новые системы, одна из которых является портативной, имеют более высокий уровень разрешения, что серьёзно улучшает качество выводимой на экран картинки. Это позволяет как можно раньше распознать заболевание и своевременно назначить нужное лечение.

«Это оборудование не единственное, что мы приобрели в этом году. Обновление медицинского оборудования в больнице приводит к своевременному и, главное, более эффективному лечению пациентов», — отметил главный врач Константин Аникин.

В департаменте информполитики Свердловской области рассказали АН «Между строк», что с начала года в больнице № 4, помимо прочего, было приобретено уже три аппарата УЗИ, лапароскопическая и видеоэндоскопические стойки, аппараты ИВЛ, система мониторирования и мониторы реаниматолога-анестезилога. На это и иное оборудование потратили более 54 млн рублей. Оно поступило в больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение», который действует до 2024 года.

«Безусловно, сейчас силы медицины сосредоточены на борьбе с коронавирусной инфекцией, но нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями, о плановой медицинской помощи. Наша задача — сделать медицинскую помощь доступной и качественной для каждого пациента Свердловской области», — подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, нацпроект «Здравоохранение» рассчитан в числе прочего на планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.