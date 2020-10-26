Больницу в Первоуральске оштрафовали на 120 тысяч рублей из-за нехватки масок, перчаток, антисептиков

Городская больница Первоуральска заплатит штраф в 120 тысяч рублей из-за нехватки средств индивидуальной защиты, которые необходимо использовать во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Летом в больнице Роспотребнадзором было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого были выявлены нарушения законодательства, а также санитарных норм и правил. Как выяснили представители ведомства, персонал больницы не был в необходимом количестве обеспечен масками, перчатками, щитками, респираторами, кожными антисептиками, комплектами сменной одежды (медицинскими халатами, шапочками, бахилами). Также в учреждении отсутствовал месячный запас дезинфицирующих средств, а тот дезинфицирующий раствор, который использовался, не соответствовал инструкции по показателю «массовая доля активного хлора».

После проверки в отношении больницы был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением судьи Первоуральского городского суда горбольнице был назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник медицинского учреждения просил об отмене постановления судьи и прекращении производства по делу.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, посчитал, что больница, имея возможность для надлежащего соблюдения противоэпидемических мероприятий и санитарных норм, не приняла все зависящие от неё меры по их соблюдению, поэтому решение Первоуральского городского суда было оставлено без изменения.