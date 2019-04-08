Более трети российских регионов отказались от закупки лекарств для пациентов с ВИЧ

В 2018 году 35 из 85 регионов отказались от закупки антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ, со ссылкой на проведённое проектом «Коалиция по готовности к лечению» исследование пишет «Коммерсантъ». В 2017 году собственные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ не проводил 21 регион.

Отмечается, что антиретровирусные препараты приобретаются централизованно, однако регионы также должны участвовать в обеспечении пациентов препаратами, выделяя собственные средства и объявляя закупки. Предполагается, что закупки, проводимые регионами, повышают охват обеспечения пациентов препаратами и предотвращают вероятные перебои с выдачей лекарств.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в 2018 году было выявлено более 101 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Наибольшее число людей с ВИЧ проживают в Кемеровской, Свердловской, Ленинградской областях, ХМАО, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Кемеровская область, по данным территориальных органов статистики, также лидирует и по числу зафиксированных в 2018 году смертей людей с ВИЧ.