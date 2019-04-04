Свердловская область уступила лидерство по заболеваемости ВИЧ

Свердловская область опустилась на второе место по числу инфицированных ВИЧ на 100 тысяч жителей, со ссылкой на отчёт Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора пишет «Коммерсантъ».

Лидером по числу ВИЧ-инфицированных стала Кемеровская область, где по итогам прошлого года было зафиксировано 1 833 заражённых. В Свердловской области на данный момент носителей ВИЧ и больных СПИДом 1803 человека. Также в числе наиболее поражённых ВИЧ регионов числятся практически все субъекты УрФО: ХМАО — 1296,5, Челябинская область (1259,1), Тюменская (1196,3), Пермский край (1108,9) и Курганская область (954,6). В эту же группу входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и ряд городов центральной России.

«В этих неблагополучных регионах проживает более половины всего населения страны — 59%», — отмечается в документе.

Во время диагностики выяснилось, что ВИЧ-инфекция чаще всего диагностировалась в возрасте 30–50 лет. По мнению экспертов, ВИЧ-инфекция «вышла за пределы уязвимых групп населения» и теперь активно распространяется. Врачи подчёркивают, что впервые выявленные в прошлом году люди заразились при гетеросексуальных контактах (57,5%).