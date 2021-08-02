Более 75 млн песен: свердловчанам предложили бесплатную годовую подписку на Apple Music

Жители Свердловской области теперь смогут бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Такое предложение для своих абонентов сегодня сделал МегаФон. Действует оно до конца августа.

Как пояснили в пресс-службе сотового оператора, запуск нового предложения стал результатом программы исследований, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Как выяснилось, сегодня около 20 млн абонентов регулярно пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% — на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

В Apple Music доступно более 75 млн песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для офлайн-прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объёмном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона, об Apple Music — на сайте сервиса.