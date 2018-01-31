Более 50 работодателей привлекла к ответственности Ленинская прокуратура в 2017 году

Более 200 нарушений в сфере охраны труда выявила в 2017 году в Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района. К административной ответственности привлечены более 50 работодателей, рассказал прокурор района Владимир Мартынов на сегодняшней пресс-конференции. Он отметил, что органами Следственного комитета в прошлом году в этой сфере расследовались четыре уголовных дела. Два из них были прекращены в связи с добровольной выплатой заработной платы работодателем, ещё по двум делам материалы направили в суд.

«Те события, которые произошли в июле, не характерны в целом для Нижнего Тагила. Но это направление работы для прокуратур всех районов, конечно, приоритетное. Мы разбираем каждый случай отдельно. Есть работодатели, которые просто игнорируют записи в трудовых книжках. К нам обратилась беременная женщина, которую работодатель выгнал с работы, не выплатив пособие. В трудовой книжке не была сделана запись. Мы собрали доказательства, что человек там работал, будучи уже в декретном отпуске, обратились в суд с исковым заявлением. Суд признал доказательства убедительными, было принято решение о признании данных отношений трудовыми и выплаты всех необходимых пособий — не только заработной платы, но и выплат в страховые фонды», — рассказал АН «Между строк» Владимир Мартынов.

Прокурор также добавил, что в курсе ситуации с невыплатой заработной платы в компании «Балка.ру», которая задолжала своим сотрудникам сотни тысяч рублей, но не может на неё повлиять.

«В курсе ситуации. Дело в том, что производственная площадка предприятия сейчас находится в Екатеринбурге, материалы не в нашем ведении, и комментарий здесь сложно какой-то дать», — сказал прокурор.

Напомним, работники ЗАО «Балка.ру», которое занимается производством мелющих шаров, почти год не могут добиться выплаты заработной платы. Сотрудники предприятия были уволены в апреле 2017 года, но до сих пор не получили ни зарплату, ни выходные пособия. Бывший кладовщик компании Надежда Гареева рассказала АН «Между строк», что, помимо неё, деньги до сих пор не выплатили ещё 69 сотрудникам. Долги некоторым работникам достигают 200 тысяч рублей. Надежда Гареева намерена добиваться выплаты долгов через суд.

Всего за 2016 год в прокуратуру Ленинского района поступило более трёх тысяч обращений от жителей города, рассмотрено более 1500 тысяч жалоб, из них почти 400 — в сфере ЖКХ. В адрес управляющих компаний внесено 92 представления, 71 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 50 — к административной. Общая сумма наложенных штрафов составила более 200 тысяч рублей.