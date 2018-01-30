«Только мне должны 200 тысяч рублей, а нас таких 70 человек». В Нижнем Тагиле сотрудники металлоторгового предприятия год не могут добиться зарплаты

Работники ЗАО «Балка.ру», которое занимается производством мелющих шаров, почти год не могут добиться выплаты заработной платы. Сотрудники предприятия были уволены в апреле 2017 года, но до сих пор не получили ни зарплату, ни выходные пособия. Бывший кладовщик компании Надежда Гареева рассказала АН «Между строк», что, помимо неё, деньги до сих пор не выплатили ещё 69 сотрудникам. Долги некоторым работникам достигают 200 тысяч рублей.

«ЗАО "Балка.ру" начало работать осенью 2016 года, и сразу же начались задержки заработной платы. Последний раз нам выплатили аванс за февраль в марте, зарплату не дали. Потом в мае ещё четыре тысячи рублей мне перевели. Задолжали мне 100 тысяч рублей, но это только по "Балке.ру". Мне где-то столько же должна ЗАО "Интеррос-Металлургия", это компания так раньше называлась. Ещё одному бывшему сотрудники должны около 150 тысяч рублей, и другим должны. Хорошо, что мне трудовую книжку отдали, по почте прислали», — рассказывает Надежда Гареева.

История «Балки.ру» тянется ещё с июня 2015 года, когда на внеочередном собрании акционеров АО «Промко» было принято решение о ликвидации компании.

[Справка:

АО «Промко» занималось в Нижнем Тагиле производством мелющих тел и металлоконструкций под торговой маркой «Старый соболь» с 1998 года. АО «Промко» занимало четвёртое место в рейтинге крупнейших металлоторговых компаний Урала и Западной Сибири. Его представительства были расположены в Екатеринбурге, Сургуте, Москве, Германии. Выручка от реализации в 2014 году, по данным системы «СПАРК», составила чуть менее двух миллиардов рублей].

Процедура конкурсного производства началась в июле 2015 года. На собрании кредиторов в апреле 2016 года стало известно, что общая сумма задолженности компании перед ними составляет 1,22 миллиарда рублей. Почти 800 тысяч рублей составили долги по заработной плате перед сотрудниками предприятия. Также имелась задолженность за коммунальные услуги и по уплате налогов. После банкротства АО «Промко» в Нижнем Тагиле была создана новая компания, которая продолжила выпуск мелющих тел и металлоконструкций на производственных площадях АО «Промко» в районе лебяжинской аглофабрики и улицы Серной.

«ООО "Балка.ру" вело работы по производству мелющих шаров. Ранее этим производством занималось ЗАО "Интеррос-металлургия", ООО "Техкомплект", а до этого — АО "Промко". После того как к АО "Промко" была применена процедура банкротства, коллектив перевели сначала в ЗАО "Интеррос-Металлургия", затем в ООО "Техкомплект" и в ООО "Балка.ру". Для коллектива всё это выглядело как смена юридического лица без изменения ответственных лиц и организаторов производства. При переименовании предприятия на линии образовывались простои, работникам систематически не выплачивалась заработная плата в полном объёме, формально руководители менялись», — писали в коллективном обращении сотрудники ООО «Балка.ру» в прокуратуру Тагилстроевского района, когда на предприятии начали задерживать зарплату (есть в распоряжении редакции).

Несмотря на банкротство, АО «Промко» без согласия банка как залогодержателя заключило договор аренды с ООО «Техкомплект». В 2016 году ПАО «Сбербанк» потребовало через свердловский Арбитражный суд признать право аренды прекращённым, обязать ООО «Техкомплект» вернуть АО «Промко» арендованное имущество и взыскать задолженность по арендной плате в пользу конкурсного управляющего в размере 15,7 миллиона рублей. Банк требовал вернуть земельный участок, здание типа «Канск», производственное оборудование (станки, компрессоры и др.), а также десять автомобилей марок Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, Hyundai Elantra.

«В исковом заявлении истец утверждает, что наличие арендных отношений с ООО "Техкомплект" влечёт износ и, как следствие, уменьшение рыночной стоимости имущества должника, находящегося в залоге банка. В третью очередь реестра требований кредиторов АО "Промко" включено требование ПАО "Сбербанк" в размере 422,5 миллиона рублей — 403,9 миллиона рублей основного долга, а также процентов, неустойки, платы за ведение ссудного счёта, расходов по уплате госпошлины и третейского сбора, платы за финансирование аккредитива», — отмечается в судебном постановлении.

Через суд банку удалось добиться лишь частичной выплаты денежных средств. Большая часть имущества предприятия была распродана по дешёвке.

Когда ещё не всё оборудование было распродано, а помещения опечатаны, Надежда Гареева и её коллеги работали в компании «Балка.ру». Женщина одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, поэтому держалась за свою работу до последнего момента. Когда её и других сотрудников предприятия уволили, не выплатив заработную плату и выходное пособие, она написала в электронную приёмную президента РФ Владимира Путина. Обращение, по словам Надежды, перенаправили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а от него в прокуратуру. Сотрудники ведомства сообщили Надежде, что у руководства «Балки.ру» сейчас нет доступа к кадровым и иным первичным документам.

«С 13 марта 2017 года ЗАО "Балка.ру" прекратило свою производственную деятельность. Арбитражным управляющим блокирован доступ к площадям организации. В связи с чем отсутствует доступ к кадровым и иным первичным документам. Деятельность предприятия проверена Государственной инспекцией труда в Свердловской области. По итогам проверки в отношении юридического лица вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 145.1 УК РФ в отношении руководителя организации», — говорится в ответе прокуратуры Кировского района Екатеринбурга.

Надежда Гареева намерена добиваться выплаты долгов через суд. На первое заседание Ленинского районного суда Нижнего Тагила руководство предприятия не явилось. Следующее заседание назначено на 26 февраля.