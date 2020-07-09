Более 390 медиков Свердловской области заразились коронавирусом с начала пандемии

На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено более 390 случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников, ещё 100 случаев находятся на подтверждении.

Как пишет Znak.com, соответствующие данные были опубликованы на сайте уральского полпредства. Информацию предоставил региональный Фонд социального страхования для совещания полпреда Николая Цуканова с руководителем территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксаной Федосеевой. По её словам, сейчас Росздравнадзор проверяет свердловский Минздрав. В частности, идёт проверка качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и соответствия коечного фонда минимальным требованиям.

Напомним, в Свердловской области за последние сутки было зафиксировано 276 случаев COVID-19 (за всё время — 15 068). Зафиксировано ещё 3 летальных исхода (за всё время — 144). В Нижнем Тагиле уже 725 подтверждённых случаев COVID-19. Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».