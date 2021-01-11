Общество

Более 300 единиц техники борются с последствиями снегопадов на трассах Свердловской области 

11.01.2021 13:16
Более 300 единиц техники борются с последствиями снегопадов на трассах Свердловской области 

Последствия длительного снегопада на региональных дорогах сейчас ликвидируют 338 единиц снегоуборочной техники. По данным регионального управления автомобильных дорог, снегопад начался на западе области около 20:00 9 января, 10 января снежный фронт накрыл центральную часть Среднего Урала. Высота снежного покрова в разных районах составила от 10 до 16 сантиметров.

На региональных трассах работают 236 комбинированных дорожных машин, 52 автомобиля с отвалом, 31 автогрейдер и 19 тракторов и погрузчиков. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом подрядные организации использовали 4,3 тысячи кубометров противогололёдных материалов.

Специалисты управления автодорог контролируют работу подрядных организаций по расчистке трасс от снега. В настоящее время дороги инспектируют 13 человек. Свердловчане могут сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 8 (343) 261-79-83. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями.

Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.

Как отмечают в ГИБДД, за два дня снегопада на трассах региона было зафиксировано два ДТП, в которых пострадали три человека. Ранее Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к автомобилистам с просьбой быть бдительными и осторожными в непростых погодных условиях. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и выбирать стиль вождения, который позволит сохранить постоянный контроль за движением автомобиля.

Фото: Яндекс.Картинки
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