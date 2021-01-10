ГИБДД Свердловской области просит автолюбителей быть аккуратными на дорогах из-за снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области призывает автомобилистов быть бдительными и осторожными в условиях снегопада. Водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про соблюдение дистанции и бокового интервала, быть предельно бдительными, исключить совершение рискованных манёвров на дороге.

«В непогоду, во время снегопада, необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожное происшествие. Также следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен», — напоминают в Госавтоинспекции.

Пешеходам следует строго соблюдать нормы безопасного поведения на дороге. Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что водитель вас видит и пропускает. В тёмное время суток рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы.