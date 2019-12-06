Более 240 тысяч рублей удалось собрать для помощи тяжелобольным детям на первом благотворительном вечере в Нижнем Тагиле

На первом в Нижнем Тагиле благотворительном аукционе картин удалось собрать для помощи тяжелобольным детям 242 тысячи рублей. Закрытое светское мероприятие прошло накануне, 5 декабря, в центре «Мой бизнес». Среди vip-гостей на нём можно было наблюдать главу города Владислава Пинаева, вице-мэра Вячеслава Горячкина с супругой, начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмилу Абдулкадырову, заместителя управляющего администрацией Горнозаводского округа Ольгу Третьякову, бизнесменов Анатолия Толстова, Александра Захарова, Ольгу Вертунову, Олега Рохлина и многих других.

«Посмотрел картины. Понравилась Лисья гора с деревянными домиками. Для кабинета она, конечно, не подошла бы, более домашняя. Вообще классное мероприятие», – сказал АН “Между строк” мэр Владислав Пинаев.

Вёл раут, зажигая публику и поднимая ей настроение, обаятельный артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. За работу на благотворительном вечере он не взял ни копейки. «Пельмени» уже давно поддерживают тагильский фонд «Живи, малыш», на лечение подопечных которого и направят вырученные от аукциона деньги. В ноябре они отдали детям средства, выигранные в «Форт Боярде», ещё ранее выделили миллион рублей на бесплатное соцтакси для детей-инвалидов.

«Я с фондом “Живи, малыш” знаком заочно. Совместное мероприятие мы проводим впервые, потому что фондов много, а я один, – пошутил Андрей Рожков. – Конечно, согласился. Я давно уже наблюдаю за деятельностью фонда, он постоянно присутствует в информационном поле».

На аукционе выставили более 20 картин тагильской художницы и замруководителя центра «Мой бизнес» Екатерины Третьяковой. Она начала рисовать лишь полтора года назад, после рождения второго сына. Многие картины тагильчанка рисовала ночью, пока дети спали, пастелью, так как масло имеет специфических запах.

«Я рисую под настроение. Что-то зацепило глаз и сразу хочется это нарисовать, неважно, что именно это – пейзаж, или натюрморт, или портрет какой-то зверюги, – рассказала Екатерина Третьякова. – Важно сделать это на одном дыхании, иначе потом в то же состоянии второй раз не войти. Заканчивать начатую и заброшенную работу очень сложно. Но я ещё перфекционист, после того как картина нарисована, я к ней ещё подхожу несколько раз, приглядываюсь и доделываю-доделываю. Когда смогу смотреть на неё уже спокойно, ровно, и она меня отпустит, тогда подарю куда-нибудь. Всё, она завершена, уже не моя».

Менее чем за два часа гости раскупили все выставленные на аукционе картине. Стартовой ценой выбрали 5 тысяч рублей. Самой дорогой оказалась работа с изображением Лисьей горы в зимнее время. Её за 35 тысяч рублей забрал директор компании «Антолл» Анатолий Толстов. Изначально она не выставлялась на торги, так как за неё уже оставил залог в виде 30 тысяч рублей другой потенциальный покупатель. Но Толстов перебил эту цену и забрал картину. Он напомнил, что рядом с Лисьей горой, которая сегодня является неформальным памятником Нижнего Тагила, находится офис его компании.

Чета Горячкиных приобрела две картины, написанные маслом: «Тагил промышленный» и «Тагильская лагуна. Зима».

«Я выбрал картину “Тагил промышленный” в первую очередь, чтобы поддержать ту благотворительную акцию, которая проходила, – отметил Вячеслав Горячкин. – Конечно, сложный сюжет у этой картины. Я думал, что бороться за неё будут немногие, но оказался неправ. Не уверен, что могу повестить такую картину дома, но она может украсить одно из общественных мест наших городских учреждений. Супруга приобрела “Тагильскую лагуну”. Очень светлая и яркая картина, узнаваемое место Нижнего Тагила. Я уверен, что она найдёт место в нашем доме».

Также картины для помощи детям приобрели: руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев, Алексей и Надежда Хаймановы («Керамзит-НТ»), ведущий вечера Андрей Рожков, предприниматель из Голландии Хуберт Ройманс и другие гости мероприятия.

«Мне сейчас будет очень интересно находить где-нибудь мои картины, в офисах или общественных местах. Мне кажется, если я где-нибудь увижу какую-то свою картину, мне будет просто очень приятно», – призналась Екатерина Третьякова.

Для гостей вечера организовали музыкальное сопровождение. Выступил перед ними и руководитель центра «Мой бизнес» и представительства Свердловского фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе Сергей Федореев. Вместе с своими детьми он сыграл на скрипке одну из рождественских мелодий.