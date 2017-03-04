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07 Мар 2017 13:57 | Метки: Новости, спорт

Боксёра Поветкина отстранили от бокса на год

Международная боксёрская федерация (IBF) на год исключила российского боксёра Александра Поветкина из своего рейтинга. Решение было принято после отстранения тяжеловеса Всемирным боксёрским советом (WBC) из-за допингового скандала, сообщает ТАСС. Также спортсмен должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов за протокол тестирования, который специально для него разработает Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA).

«Поветкин исключён из наших рейтингов сроком на год. Это решение основано на ранее принятом в отношении спортсмена отстранении в связи с нарушением антидопинговых правил», – отметили в пресс-службе IBF.

Отмечается, что через год Поветкин сможет подать заявку на восстановление членства в WBC. Федерация даст тяжеловесу возможность представить дополнительные доказательства относительно его допинг-пробы на остарин.

Напомним, Поветкин замешан в двух допинговых скандалах. 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге должен был состояться бой между Поветкиным и Стиверном за титул временного чемпиона мира. В день мероприятия появилась информация, что допинг-проба российского боксёра оказалась положительной. В результате Стиверн отказался выходить на ринг. Вместо него на ринг вышел француз Йоанн Дюопа. Поветкин победил, в шестом раунде нокаутировав соперника. Ранее, 21 мая 2016 года, Поветкин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе, но в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провёл на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 – досрочно) и потерпев одно поражение. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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