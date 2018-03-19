Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов стал чемпионом России среди профессионалов

В минувшую субботу 23-летний Никита Кузнецов из Нижнего Тагила завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов. Поединок с чемпионом СНГ и Славянских стран по версии WBC Элнуром Самедовым прошёл в «Академии бокса Флойда Мейвезера» в подмосковной Жуковке. Кузнецов победил раздельным решением судей. Это первый титул тагильского спортсмена в профессиональной карьере.

Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник». Мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской сборной России, юниорской и молодёжной. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В профессиональном спорте на счету боксёра девять побед и одна ничья.