Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов победил в бою филиппинца Вергилия Путона

Тагильский боксёр команды «Рать» Никита Кузнецов одержал победу над филиппинцем Вергилием Путоном. Восьмираундовый бой прошёл накануне, 22 февраля, в рамках турнира RCC Boxing Promotions в екатеринбургском КРК «Уралец». В этот вечер на ринг вышли десять пар бойцов из разных стран, в том числе из Колумбии, Никарагуа, ЮАР, Мексики и Филиппин, пишет E1.

Поединок Никиты Кузнецова из Нижнего Тагила и филиппинца Вергилия Путона, которые сошлись в весовой категории до 59 кг, выдался ярким и кровавым, бойцы обменивались жёсткими ударами по корпусу. Наибольшее количество ударов Кузнецов нанёс Путону в пятом раунде, но бой всё же дошёл до финального гонга. Победу единогласным решением судей получил тагильский боксёр.