Bloomberg: Путин ошеломлён масштабами протестов в Беларуси, но уверен, что они не приведут к свержению Лукашенко

Российские власти ошеломлены масштабами протестов в Беларуси. При этом президент Владимир Путин уверен, что они не приведут к свержению Александра Лукашенко. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.

Москва не доверяет Лукашенко, но при этом она не может допустить прихода к власти оппозиции через уличные акции. Источники издания считают, что Кремль будет поддерживать Лукашенко, поощряя его шаги к постепенной передаче власти.

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК).

Президент Владимир Путин заявил, что Россия признаёт легитимность выборов президента Беларуси и считает Александра Лукашенко их победителем. По просьбе белорусского лидера в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания, заявил Путин.