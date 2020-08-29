Путин: Россия признаёт легитимность выборов в Беларуси

Президент Владимир Путин заявил, что Россия признаёт легитимность выборов президента Беларуси и считает Александра Лукашенко их победителем.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность, и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК).

По просьбе белорусского лидера в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания, заявил президент России Владимир Путин.