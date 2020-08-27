Путин сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов «для помощи Беларуси»

Президент России Владимир Путин заявил RT, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси «при необходимости».

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой», — добавил президент.

По словам президента, это было сделано по просьбе Александра Лукашенко.

«Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске. Ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается», — отметил Путин.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, победу одержал Александр Лукашенко, оппозиция страны не признала итоги выборов и сформировала координационный совет для трансфера власти. Лукашенко расценивал предложения совета как попытку захвата власти, а сам совет называл «чёрной сотней».